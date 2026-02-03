ロジクールは同社初となる打鍵音を吸収するガスケットマウントを採用した日本語配列のメカニカルキーボード「Alto Keys K98M」を2026年2月2日に発表しました。発売に先駆けてK98Mを借りることができたので、分厚いガスケットマウントの見た目をじっくり確認したり実際の打鍵感を体験したりしてみました。K98Mの化粧箱は以下のような感じ。背面にはK98Mの特徴が記載されています。K98Mは「UniCushion」という独自技術のガスケットマ