岡田准一が主演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』より、岡田演じる中村八大の妻を清野菜名が演じることが発表された。【写真】岡田准一＆清野菜名、“夫婦”ショットも！高度経済成長期、3人のバイタリティにあふれた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生み出した。“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九。彼らが走り抜けた「青春」「友情」そして「