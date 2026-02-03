タレント・菊地亜美が結婚８周年を迎えた。菊地は３日までに自身のインスタグラムで「結婚記念日だったので、幼稚園の間にとーっても美味（おい）しいお鮨（すし）屋さんでランチ結婚８周年振り返れば８年前とは生活も考え方も全く変わったなーなんて」とつづり、花束を抱えた夫婦ショットを披露。「我が家は我が家のスタンスで、これからも協力しあって９年目も楽しみます」と続け、家族の日常を公開した。この投稿に