俳優の妻夫木聡と吉岡里帆が３日、都内で行われた「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」（３月６日まで）発売記念イベントに出席した。２０年から「ジャンボ宝くじ」のＣＭで、妻夫木、吉岡に加え、成田凌、矢本悠馬、今田美桜の５人がきょうだい役を演じている。最近ドキドキしたことを問われた妻夫木は「みんなでご飯食べたね。ようやく。僕がスケジューラー担当でしたが、５人をそろえるのは、まあ大