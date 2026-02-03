昨年のオークス馬で、秋華賞１６着以来休養しているカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）での復帰を目指す。引き続き、川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執る。友道調教師は「金鯱賞か大阪杯か阪神牝馬Ｓで考えましたが、ヴィクトリアマイル（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）を目指すならということです。発走が