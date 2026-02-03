ポーランドの食器の老舗ブランド『ツェラミカ アルティスティチナ』からキュートな動物の新柄が登場。ペンギンさんの親子、ペンギンさん赤ちゃん、ヒヨコちゃんの3シリーズです。食卓に並べるだけで思わず心おどるかわいさ！絵付けは熟練の職人による手作業。ひとつひとつのわずかな違いにハンドメイドならではの温かみが感じられます。さらにオーブンや電子レンジもOKという実用性の高さも魅力。自分用はもちろん大切な方へのプレ