10代の男子大学生を恐喝し現金を脅し取ったとして1月31日、男が逮捕された。男は駅で盗撮しようとしていたとみられる大学生を脅し、10万円を支払わせた疑いが持たれている。警視庁は男が同様の手口で計2000万円以上を恐喝していたとみて捜査している。1月31日、東京・渋谷警察署でカメラが捉えたのは恐喝の疑いで逮捕された姫木虎太郎容疑者（22）だ。事の発端は2025年5月、姫木容疑者は東京・豊島区のJR池袋駅のエスカレーターで