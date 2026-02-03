元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が2日、自身のインスタグラムを更新。丸の内お散歩ショットを披露した。「丸の内をお散歩。久しぶりにポニーテールに」とつづり、お散歩する様子を公開。「最近はワンピースが楽でワンピースばかり。この日は上にカーディガンを着ました」と裾が印象的な白のトップスにドット柄のワンピースを合わせた上品で大人かわいいフェミニンコーデとなっている。すでにおなかも