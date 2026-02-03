記者会見する上野厚労相＝3日午前、厚労省上野賢一郎厚生労働相は3日の記者会見で、外国人による生活保護の適正利用に向け、制度の利用実態を把握した上で見直しを検討する考えを示した。具体的な内容や時期は未定だとしつつ、利用対象を縮小することも含めて検討するとの認識を示した。上野氏は「まずは実態把握が重要で、注力していきたい」と説明。「適正利用に向けてどういった対応が必要なのかしっかりと検討を進めていく