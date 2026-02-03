2024（令和6）年の元日に能登半島を襲った震災。現在、輪島の街では復興はどこまで進んでいるのか。能登の冬といえば、新鮮な海の幸が旬を迎える時期。そして、“日本四大杜氏”のひとつ「能登杜氏」のふるさと。酒造りが最盛期を迎える冬、震災を経た能登の「今」を訪ねた。酒米が瓦礫の下敷きに…震災から2年。輪島の街では復興が進みつつあるものの、まだ各所で道路のひび割れは目立ち、ブルーシートで覆われた家屋も数多く残っ