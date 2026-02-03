創立59年目でJAL（日本航空）グループで那覇空港を拠点とするJTA（日本トランスオーシャン航空）が2026年2月3日、初めての国際線定期便となる「那覇〜台北線」を開設しました。同日午前8時ごろ、満席となる165人の乗客を乗せ、その初便が那覇空港を出発しています。【写真】えっ…これが「JALグループの歴史的路線開設」の様子です「ついにこの日がやってきました。創立59年目で初めての国際線定期便を就航することになりました