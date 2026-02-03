巨人の坂本勇人内野手が３日、宮崎春季キャンプ３日目で初めてユニホーム姿で練習をスタートした。プロ２０年目のキャンプは初日から精力的に練習をこなし、２日目は丸佳浩外野手らと居残り特打で振り込んだ。三塁の定位置奪回へ攻守で順調な調整ぶりを見せており、阿部監督を「すごくいい状態でね。ここ数年にない、いい動きしていると思います」とうならせている。