実業家のイーロン・マスク氏は2日、いずれも自身が率いる宇宙開発企業「スペースX」がAI開発企業「xAI」を買収したと発表しました。イーロン・マスク氏は2日、衛星通信サービス「スターリンク」やロケット事業を手がけるスペースXが、対話型AI「Grok」などを手がけるxAIを買収したと発表しました。いずれもマスク氏が率いる企業で、宇宙でのAIデータセンターを実現する狙いがあります。マスク氏は、太陽光を活用することで「2〜3年