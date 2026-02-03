２日に放送されたＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」では、お笑い界唯一？と紹介されたインターナショナルスクール出身芸人が登場。インターナショナルスクールならではの裏話を明かした。この日のゲストはトンツカタン。森本晋太郎は「お笑い界唯一」というインターナショナルスクール出身芸人だといい、「（親が）一念発起して、英語喋れたら世界に通用する人物になるんじゃないかと、無理していれてもらった」と説明した。