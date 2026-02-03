３日発表されたラグビー男子１５人制のＷ杯オーストラリア大会（２７年１０〜１１月）の日程で、日本は１次リーグＥ組で最大の強敵となるフランスより試合間隔が若干少なく組まれた。世界ランキング１２位の日本は１０月３日の対サモアを皮切りに、９日にフランス、１５日に米国と対戦する。試合間隔は、いずれも中５日。同５位のフランスは２日の米国戦から、９日に対米国、１７日に対サモアとなった。第２戦と３戦への間隔は