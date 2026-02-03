TWICEのダヒョンが、女優としての存在感を着実に築き、今後の演技活動への期待を高めている。ダヒョンは2025年2月、映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で女優デビューを果たした。同年9月には映画『全力疾走』（原題）にも出演し、注目の新人女優として印象を残した。年末には活動の場をドラマへと広げ、より成熟した表現力と感性で視聴者を引きつけた。【写真】ダヒョン、“ファーストキス”の瞬間ダヒョンは先月放送終了