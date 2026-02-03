【モデルプレス＝2026/02/03】BTS（ビーティーエス）が、3月21日午後8時（日本時間）にソウル・光化門広場でカムバックステージ『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催。あわせて、本公演がNetflixを通じて全世界へ独占生中継されることが決定した。【写真】BTS約4年ぶりワールドツアー、日程詳細◆BTS、ソウル・光化門広場でカムバック本公演は、同名の新譜リリースを記念して企画されたもので、タイトル曲を含む新曲のパフォ