ソウルの光化門広場で繰り広げられるBTSのカムバックステージが、全世界に向けて生中継される。BTSは、来る3月21日20時（日本時間）、ソウル・光化門広場にて「BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG」を開催する。【写真】BTS・VとJUNG KOOK、“恋人つなぎ”ショット今回の公演は、同名のニューアルバムの発売を記念して設けられたものだ。タイトル曲を含む新曲のステージを、韓国を代表する空間のひとつである光化門広場で初公開するという