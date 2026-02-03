【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ商品】 2月3日より順次予約開始 BANDAI SPIRITSは、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」関連ガンプラ商品ページを公開した。各商品は2月3日より順次予約受付を開始する。 1月30日より公開されている映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するモビル