韓国発グローバルビューティーブランドLANEIGEから、累計販売1000万個*¹を突破したベストセラークッションがフルリニューアル。軽さとカバー力を両立してきたNEOクッションが、仕上がりと持続力をさらに進化させて登場します。毛穴を美しくぼかすマット、光を纏うグロウ。なりたい肌印象に寄り添う2タイプで、毎日のベースメイクが新しいステージへと進みます♡ 毛穴