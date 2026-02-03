片山さつき金融担当相は3日の閣議後記者会見で、外資系プルデンシャル生命保険の社員らによる金銭不正受領問題について「厳正に対応していく」との考えを示した。金融庁は既に立ち入り検査を実施しており「顧客情報の取り扱いや営業活動の実態を確認している」と述べた。プルデンシャルによると、営業社員ら100人以上が顧客から計約31億円をだまし取るなどしていた。このうち約23億円は弁済されていない。顧客の個人情報を不正