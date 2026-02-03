3日の「節分」を前に、宇都宮の神社では「子ども豆まき」が行われました。【映像】「子ども豆まき」を楽しむ園児ら｢鬼は外、鬼は外｣きのう宇都宮市の今泉八坂神社では、季節の行事に親しむと同時に家族の思い出にしてもらおうと、「節分」を前に子供たちによる豆まきが行われました。今年22回目で、参加したのは、神社の近くにある5つの保育園の園児およそ120人です。園児が着ていた兜と裃は、園児が自ら和紙などを使って作