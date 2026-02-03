小泉進次郎防衛大臣の3日の記者会見で、円安で防衛装備品の価格が上がることについての質問が出た。【映像】小泉防衛大臣「効率化・合理化を徹底」記者が「防衛費と為替について伺います。防衛費のうち海外から輸入する防衛装備品については、円安が進むと外貨建ての価格が同じでも円建ての価格が上がる。特に2022年以降の円安基調の中で、現在の23年度以降に始まった防衛力整備計画に基づく装備品の購入に、この円安の影響が