去年1年間の日本の農林水産物や食品の輸出額は13年連続で過去最高を更新しました。ただ、政府目標の2兆円には届きませんでした。【映像】農林水産物・食品の輸出額、13年連続で過去最高農林水産省によりますと、2025年の農林水産物や食品の輸出額は1兆7005億円でした。前の年より12.8％増え13年連続で過去最高を更新したものの、政府が目標に掲げていた2兆円は達成できませんでした。国・地域別にみると1位はアメリカの2762