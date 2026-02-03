歌手の工藤静香（55）が3日までに自身のインスタグラムを更新。カプセルトイに夢中になる姿を公開した。工藤はカプセルトイを何回も挑戦する動画を投稿。「仙台駅前、パルコ、ロフト、アニメイト。お仕事前に、スタッフが好きなガチャを出しに行ったつもりが、、、私が沼りましたガチャ楽しかったです」とカプセルトイを楽しんだことを明かした。「スタッフが欲しがっていた“えだまめ”が出て満足」と明かし、「カメレオ