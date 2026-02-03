沖縄県で16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、性的な暴行を加えたなどとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われたアメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。決定は1月30日付で、被告に懲役5年を命じた1、2審判決が確定することになります。アメリカ空軍嘉手納基地所属の兵長ブレノン・ワシントン被告（26）は2023年12月、沖縄県内の公園で知り合った当時16歳未満の少女