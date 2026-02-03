週刊少年ジャンプで連載された人気ギャグ漫画「高校生家族」の、実写映画化が2月3日に発表されました。主演を務めるのは香取慎吾さん。映画「高校生家族」は2026年秋以降に公開予定で、家族全員が高校生になるという型破りな設定の青春コメディです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】原作は仲間りょうさんによる同名漫画作品で、2020年から2023年にかけ連載され単行本は全11巻が発売されています。物語では、
