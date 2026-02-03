バレーボール女子国内最高峰リーグ大同生命SVリーグに参戦しているクインシーズ刈谷が2日、ホームゲームを前に三重県四日市市の森智広市長を表敬訪問しました。トヨタ車体の女子バレーボールチーム、クインシーズ刈谷は2月28日と3月1日に四日市市でのホームゲームに臨みます。クインシーズ刈谷の副キャプテン吉永有希選手らが四日市市の森市長のもとを訪れ、ホームゲームへ向けて意気込みを語りました。森市長は「四日市市で世界ト