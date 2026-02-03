言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、季節の行事や自然現象、そして日常的に使う外来語をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□のがわ□□やどり□□ちゅあ□□ぞんヒント：七夕伝説でおなじみの「夜空の川」とは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あま正解は「あま」でした