四季折々の花が楽しめる三重県玉城町のアスピア玉城では、早咲きの菜の花がようやく咲き始めました。この菜の花畑は広さが約2000平方メートルあり、寒い時期に花を咲かせる早咲きの菜の花が約20万本植えられています。今シーズンはタネを撒く時期が例年より1カ月ほど遅く、また、降水量が少なかったことや、このところの寒波の影響で例年なら見頃となっている菜の花は現在、二分咲き程度です。アブラナ科植物は十字花植物とも呼ば