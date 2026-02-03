三重県教育委員会は、当時10代の複数の女性を盗撮した桑名市の中学校に勤務する男性講師を2日付けで懲戒免職の処分としました。処分を受けたのは桑名市の中学校に勤務する男性講師(25)です。県教育委員会によりますと、男性は一昨年8月、当時10代の女性が入浴している様子を敷地内からスマートフォンで撮影したほか、去年までに別の女性2人についても同様の撮影を行っていたということです。去年11月、男性は逮捕・起訴されていて