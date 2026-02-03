“VAR全盛”の今、神の手は通用しない。現地２月１日に開催されたプレミアリーグ第24節で、ノッティンガム・フォレストと、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが前者のホームで対戦。次節での復帰が有力視されている鎌田は引き続きベンチ外となったなか、１−１のドローで終わった。大きな注目を集めているのが、フォレストが１点リードして迎えた45分のプレーだ。CKからパレスのジェフェルソン・レルマが強烈なヘディング