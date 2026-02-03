盤上の鋭い視線はどこへやら、この時ばかりは春を呼ぶ優しい笑顔が弾けた。将棋の「ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局を翌日に控えた2月2日、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が、対局場である東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で節分の豆まきを行った。1勝1敗のタイで迎える大一番を前に、両雄が福を呼び込む“盤外戦”でファンを魅了した。【映像】息ぴったり？豆