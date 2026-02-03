ミラノ・コルティナ五輪の大会組織委員会は2日、開会式で五輪旗を持つ10人を発表し、旗手のひとりに前の広島市長の秋葉忠利氏が選ばれました。日本から唯一、ミラノ・コルティナ五輪の旗手に選ばれたのは1999年から2011年まで広島市長を務めた秋葉忠利氏です。選出の理由について、大会組織委員会は、核兵器の廃絶を目指す「平和首長会議」のメンバーとして「核軍縮への国際的な取り組みで顕著な功績を残した」為だとしています。