警視庁保安課は27日、東京都荒川区の条例で禁止されているにもかかわらず平日に民泊を営業したなどとして、新宿区の民泊運営会社の代表を務める中国籍の男ら2人と、法人としての同社を住宅宿泊事業法（民泊新法）違反などの疑いで書類送検した。2018年に施行された民泊新法に基づく摘発は、全国で初めて。 虚偽報告と改善命令無視 報道によれば、書類送検された運営会社は、都内で21室の民泊を運営。摘発対象となった荒川区西日