白菜1/8個、思いきってそのまま焼き上げる。シンプルな塩味だからこそ、火を入れて甘みが増した白菜と、ベーコンのうまみがまっすぐ伝わります。フライパンひとつでとってもお手軽。レモンをキュッと絞って召しあがれ。『白菜とベーコンの重ね焼き』のレシピ材料（2人分）白菜……1/8株（約250g）ベーコン……3枚（約45g） レモンのくし形切り……1切れ オリーブオイル塩粗びき黒こしょう作り方（1）ベーコンは長さを半分に切る。