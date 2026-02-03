【ACTION 注意する】反感を買わずに後輩を注意するときにうってつけなフレーズ「私はこう思う」 指導に使えるふたつの話法 会社において、後輩の指導というのは難しいものです。上司のように命令する立場にもなく、かといってよくないことは正さなければならない。特に、相手が生意気な後輩であればなおさらです。そんなときに役立つのは、「Ｉ話法」と「Ｗe話法」というふたつの話法です。 「Ｉ話法」は、「私はこう思