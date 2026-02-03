死後数時間で体が固まる「死後硬直」のメカニズム 死亡推定時刻のヒントにも 人は死を迎えたあと、まもなく体が硬くなりはじめます。力を入れているわけでもないのに、手足は動かなくなり、表情もこわばるのです。これは「死後硬直」と呼ばれる現象で、見た目の変化としてわかりやすく、死亡推定時刻を判断する手がかりにもなります。 この死後硬直は、筋肉のエネルギーの枯渇によって起こります。生きている間、筋肉