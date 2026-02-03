ベネズエラ・カラカスの行事に出席するロドリゲス暫定大統領＝1月28日（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラ問題を担当する米国のドグ臨時代理大使は2日、ベネズエラの首都カラカスでロドリゲス暫定大統領と会談した。米大使館によると、両氏はトランプ政権が掲げた国家再建に向けた3段階の計画について協議し、方針を確認した。またベネズエラ政府は2日、ロドリゲス氏が側近のプラセンシア元外相を米政府との交渉を