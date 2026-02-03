最高裁は3日までに、沖縄県で2023年、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、不同意性交などの罪に問われた米空軍嘉手納基地所属の兵長ブレノン・ワシントン被告（26）の上告を棄却した。懲役5年の判決が確定する。