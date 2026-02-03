大雪に関する関係閣僚会議であいさつする高市首相＝3日午前、首相官邸高市早苗首相は3日、日本海側を中心に続いている大雪を受けた関係閣僚会議で「気象情報や公共交通機関などの情報に十分に留意し、身の安全確保をお願いしたい」と住民に呼びかけた。除雪作業中の事故が多く発生しているとして、複数人で行うことや、命綱の着用など安全対策を徹底するよう求めた。関係閣僚に対しては、自動車の立ち往生を防ぐため、高速道