片山さつき財務相片山さつき財務相は3日の閣議後記者会見で、「円安で外為特会（外国為替資金特別会計）の運用もホクホク状態だ」などとした高市早苗首相の発言について「特に円安メリットは強調していない」と擁護した。首相が自身のX（旧ツイッター）で円安にはプラス面、マイナス面双方があると釈明したことを受けて「財務相としても全く同じ（認識）だ」と強調した。2日の外国為替市場では、首相の発言が円安進行を容認し