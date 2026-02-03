パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が3日、自身のインスタグラムを更新。期日前投票を済ませたことを報告した。「今回の帰省の目的は、東京店舗と東京のバレンタイン催事の巡回、そして期日前投票です」と期日前投票に訪れた様子を公開した。続けて「私は基本的に、所得に関わらず一律に課される消費税には反対の立場です」と主張。「なぜなら、収入に占める消費支出の割合が高い低所得者ほど、相対的に税負担が重くなる『逆進性