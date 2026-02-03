女優橋本環奈（26）が主演するフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）第4話が2日放送され、世帯平均視聴率（関東地区）が6・0％だったことが3日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は3・8％。第1話は世帯8・1％、個人5・0％。第2話は世帯6・1％、個人3・6％。第3話は世帯6・1％、個人3・6％。橋本は「月9」初主演。同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤ