ダブル・スコープは大幅反発。２日取引終了後、昨年１１月２５日に発行した行使価額修正条項付き第１０回・第１１回新株予約権のうち、第１０回新株予約権の行使が完了したと発表した。将来的な株式価値の希薄化懸念が一服したとの受け止めが広がっているようだ。 なお、第１１回新株予約権の月間行使状況について、１月分の行使はなかった。１月末時点の未行使の新株予約権数は１万個で、前月末時点から変化はない。