「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１０時現在で、任天堂が「買い予想数上昇」で４位となっている。 ３日の東京市場で、任天堂は小反発。同社はきょう２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表する予定で、期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は昨年１１月４日に通期の連結業績予想を修正し、売上高予想は従来の１兆９０００億円か