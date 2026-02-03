日本電子は高い。２日取引終了後、自社株ＴＯＢを実施すると発表した。大株主のニコンから全保有株を売却する意向が示されたため。資本関係がなくなった後も提携関係は継続する。ＴＯＢ価格は５１４８円。買い付け予定数は２５０万株で、買い付け期間は２月３日～３月４日。これが手掛かりとなっているようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS