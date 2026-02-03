ゲント(ベルギー1部)は2日、スラビア・プラハ(チェコ1部)の日本代表DF橋岡大樹(26)が期限付き移籍で加入すると発表した。シーズン終了までの契約で、買い取りオプションが付いている。オペレーション・ディレクターのキエルド・フォート氏はクラブ公式サイトを通じ、「橋岡は守備面の補強だ。ベルギーでの経験だけでなく、より高いレベルでの経験も持っている。日本の選手はメンタリティが非常に高いことが多いが、大樹にもそ