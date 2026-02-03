痔は日本人の3人に1人が経験するといわれるほど、身近な疾患の一つです。なかでも「いぼ痔（痔核）」は、多くの人が悩む疾患ですが、「治療＝手術で切る」というイメージから受診をためらう方も少なくありません。しかし、いぼ痔の多くを占める「内痔核」であれば、切らずに治せる方法があるのだそうです。そこで、切らない治療「ジオン注射」について、「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」の端山軍先生に詳しく話を聞