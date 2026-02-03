ベルギー1部ヘントは冬の移籍期間最終日となった2日、チェコ1部スラビア・プラハからDF橋岡大樹（26）を今季終了までの期限付き移籍で獲得したことを発表した。買い取りオプションが付く。シントトロイデン時代以来、約2年ぶりのベルギー1部復帰となった。浦和から21年1月に加入したシントトロイデンでは公式戦91試合に出場し、24年1月に当時プレミアリーグ所属のルートンに移籍。チームの降格などを経て昨夏、チェコ1部の強豪